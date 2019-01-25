Учитель не став шукати порозуміння з учнем. Це може здатися банальною шкільною історією. Якщо не знати її продовження. На захист школяра став його батько. І... теж не став шукати порозуміння з педагогом. А одразу влаштував кулачний бій.

Хто в цій ситуації винен, а хто правий? Чи є дії вчителя - булінгом, а дії батька - криміналом?

Наша Галина Якушко детально розібрала цей резонансний випадок, аби показати, як діяти в подібних ситуаціях. Давайте подивимось.

Звичайне подвір'я звичайної столичної школи. Таких по всій країні - тисячі. Зараз тут спокійно. Та минулого тижня ця Київська школа №157 прославилася на всю Україну.

16 січня. На камерах спостереження - друга година дня. До школи заходить чоловік із пакетом. На вході зустрічає іншого чоловіка. Попід руку виводить його у двір. А далі - б'є головою в обличчя і пускає в хід кулаки, і це - на очах десятків дітей! Усе триває кілька хвилин. Далі чоловіки - йдуть за межі школи - подалі від камер. А свідки навіть говорять, що в одного з них у пакеті була... пилка!

"Ніяких не було спроб вирішити цю конфліктну ситуацію, яка сталася, ну... скажемо, цивілізованим шляхом".

Цей конфлікт на території школи влаштували батько учня Володимир Даценко та вчитель фізкультури, майстер тхеквондо Ігор Матвієнко. Травми - в обох чоловіків. У вчителя - серйозніші. Зараз він у лікарні. Зустрічатися з журналістами категорично відмовляється.

Не спілкується з журналістами і Даценко. Він працює в одній з IT-компаній директором. На робочому місці його немає. На охороні кажуть - чоловік також у лікарні:

"Цікаво, чи він на роботі агресивний буває, чи ні? - Не буває!"

А от причина цієї бійки - дитина. Дружина Володимира - Ольга Свердликова написала у Facebook великий та емоційний пост про те, що ж сталося:

Того дня в їхнього сина Романа був день народження - 10 років. Та вчитель фізкультури на уроці привселюдно образив хлопця, який грався з м'ячем. За словами матері, схопив дитину за горло і почав душити. В хлопця стався напад паніки, довелося навіть викликати "швидку". І саме через це батько прийшов "розібратися" з вчителем.

Якщо все це правда, то дії вчителя - це булінг! От тільки довести це не просто. У школі - заперечують, що фізрук поводився некоректно. А говорити дітям - свідкам подій - забороняють:

"Четвертий-А, в клас зайшли! - А чому ви не дозволяєте розказувати?"

Хоча не на камеру школярі нам сказали, що вчитель таки шарпав і трусив хлопця.

"Вони не знають, вони говорять зі слів. Хто що придумав, а конкретно - вони ж не бачили. Вони можуть щось сказати, переказати, а можуть бути неправдиві свідчення".

Сам фізрук свою версію нам озвучує телефоном. Каже - справді крикнув на учня, але нікого не душив.

"Я його схопив за руку - вище ліктя - здається, ліву руку, відвів до дверей. Там де лавочка у нас стоїть. Нахилився до нього і крикнув: поклади м'яч! Не зажимав я його, ногами не бив. Вони хочуть просто виправдати дію батька, тому вони таке і кажуть", - стверджує Ігор Матвієнко, вчитель фізкультури.

Це - Тетяна Литвинова, класний керівник 4-А, де навчається Роман.

"Що відбулося? Що сталося? - Я забороняю мене знімати!"

Що ж таки сталося 16 січня в спортзалі - Тетяна Литвинова, зрештою, розповідає. І теж - телефоном.

"Я, по перше, вчителя слухала, в першу чергу, який розповів про те, що не слухали. Я з дитиною говорила, що ситуація, яка сталася - це жахлива ситуація, неприємна, тим паче в твій День народження, але зрозумій Рома, це те, що ми говорили весь час: ваша поведінка на уроці, коли ви зриваєте уроки - це є причинно-наслідковий зв'язок", - говорить Тетяна Литвинова, класний керівник.

Усі сторони у цій історії говорять вкрай неохоче. Тож поки питань більше, ніж відповідей. Хто в цій ситуації правий - учитель чи батько? Люди влаштовують баталії в інтернеті на форумах. Думки розділилися навпіл. Та й про саму школу №157, а точніше гімназію, пишуть різне. Дехто - хвалить, дехто - жаліється на корупцію. Є й нарікання на вчителя фізкультури Ігоря Матвієнка.

"Частина вчителів зробила з нього жертву - він такий "бідний- нещасний", от і ми всі - от таке враження, що педагоги, навпаки, чекали що от нарешті нас цькують, нас принижують. Тепер, бачите! Бачите! Ага, ми ж говорили!", - розмірковує Роман Бондаренко, юрист.

А це вже 23 січня. Тиждень після бійки. Те саме шкільне подвір'я. Тут - сотня вчителів, батьків і навіть випускників. У руках тримають плакати із проханням зупинити булінг проти... педагогів!

"Це сплеск, це сигнал, це саме сигнал!"

"Хочу спокійно йти на роботу і продовжувати любити виховувати і навчати дітей і не оглядатися - чи хтось стоїть позаду і може помститися, якщо йому здасться правомірним", - заявила Наталія Казанцева, вчитель.

Учителі вимагають ввести в школі "нову штатну одиницю". Поліцейського, який стежив би за... дітьми. І просять, аби поняття булінгу, стосувалося не лише учнів, а й учителів!

"В багатьох колег вже були напади і в інших регіонах, і в Києві були. На законодавчому рівні вчителі просто безправні, в нас немає можливості себе захистити. Навіть той же закон про булінг - там немає жодного слова, що робити, якщо батьки займаються боулінгом вчителів, або знущання над ними", - говорить Сергій Берендеїв, вчитель права та історії.

Закон про булінг набув чинності менше тижня тому. Фактично булінг - це бідь-яке цькування - фізичне або моральне.

Вчитель не пускає учня в туалет? Це - булінг. Зауваження щодо зовнішнього вигляду - теж. А ще за новим законом, дітей не можна ставити у куток і ділити на, так званих, "улюбленців". Заборонено кричати або забирати особисті речі. Навіть занадто важкий ранець - це теж ознака булінгу. І за все це передбачена адмін-відповідальність: догана, штраф або громадські роботи. І все це стосується лише дітей. За законом, учитель не може бути жертвою булінгу.

"Вони вимагають особливого ставлення, вони просять внести зміни в Кримінальний кодекс, вони просять внести зміни в кодекс адмін-правопорушення - щоб вчителі мали особливий статус. Тобто, в чому полягає особливий статус? - в тому щоб їм можна було кричати, принижувати дітей, бити, ображати - і їм за це нічого не було", - наголосив Роман Бондаренко, юрист.

Та правду сказати, педагоги і справді стають жертвами неадекватних учнів та батьків. Скандал минулого року: у Києві учень просто посеред уроку вдарив учительку ножицями.

Калуш, Івано-Франківщина. Школяр, теж із ножицями - нападає на педагога. А на Полтавщині нещодавно вчительку побила мати учня.

А все тому, що авторитет професії вчителя зараз занадто низький, а от рівень агресії у суспільстві - досить високий.

"Тут правлять батьки! Але не ось так (показує як бити головою), розумієте?!"

"Агресія в суспільстві веде до того, що ці діти точно так поводитимуться, як їхні батьки!"

Якщо ж між дитиною та вчителем стався конфлікт, алгоритм дій простий:

Батьки повинні йти із заявою до адміністрації школи. Якщо там не відреагують - у відділ освіти, або у поліцію. А не вирішувати конфлікт на шкільному подвір'ї.

Резонансна історія з 157 школи триває. Володимиру Даценку - батьку, який побив учителя, загрожує до 8 років ув'язнення. Зараз він під домашнім арештом. Його син Роман уже тиждень не ходить до школи. А на самого фізкультурника чекає службове розслідування. І якщо факт булінгу доведуть - то йому теж загрожує покарання.