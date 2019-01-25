Трамп відступає! Така новина з`явилась буквально у ці хвилини. Рекордний шатдаун у Сполучених Штатах може нарешті припинитись.

Нагадаємо, сьогодні вже 35 день зупинки роботи американського уряду. Ще вранці політики припускали, що це може тривати аж до весни. Сотні тисяч держслужбовців - без зарплатні. Заблокована робота тисяч установ - від музеїв до аеропортів. Трамп навіть погрожував опонентам надзвичайним станом! Це був для нього єдиний спосіб отримати гроші на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Суперечка через цю стіну, власне, і спровокувала шатдаун. Теоретично, таке право у президента є. Він може скористатися надзвичайними повноваженнями, щоб забрати близько 7 мільярдів доларів із бюджетів Міноборони та інших відомств. Стільки потрібно, щоб хоча б почати реалізацію улюбленого анти-міграційного проекту Трампа. Але на практиці, надзвичайний стан, якщо його ввести з такою відверто політичною метою, значно посилить кризу влади.

Опоненти погрожують президенту судом. Отже, зараз Трамп пропонує призупинку шатдауну на три тижні - до 15 лютого.

Що ж, побачимо, яким буде рішення.