У держбюджеті передбачені кошти для створення майже 700 інклюзивно-ресурсних центрів - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Президент України взяв участь у всеукраїнській нараді щодо інклюзивної освіти, яку ініціювала його дружина - Марина Порошенко.
Наразі більше 14 тисяч дітей з особливими потребами навчаються у дитсадках та школах України. Петро Порошенко нагадав, що у держбюджеті передбачені кошти для створення майже 700 інклюзивно-ресурсних центрів.
"Тема інклюзивної освіти і тема ставлення до дітей з особливими потребами є пріоритетом в діяльності органів місцевого самоврядування. Бо ці діти потребують підтримки, потребують створення для них доступного середовища в дитсадках, школах, на вулиці, в транспорті - скрізь. І інклюзіє є важливим індикатором того, як суспільство, як кожен з нас сприймає інакших.
Українці - винятково сильний народ. І саме українську силу демонструє наше ставлення і реалізація інклюзивної освіти", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
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