В Киеве ограничат движение через Южный мост [ Редактировать ]
В Киеве движение в направлении проспекта Бажана будет частично ограничено с 22.00, 25 января, до 06.00, 26 января.
Ограничение движения связано с ремонтом, который ведется на Южном мосту Киева, сообщает КК "Киевавтодор".
"Мы извиняемся за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ", - отметили в Коммунальной корпорации "Киевавтодор".
Ранее мы писали, куда в Киеве можно пойти на выходных.
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