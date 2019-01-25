В "Национальном корпусе" назвали своим приоритетом парламентские выборы [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
В городе Киев прошел ІІІ Всеукраинский съезд партии "Национальный корпус". Своим приоритетом партия делает парламентскую кампанию, сообщает УНИАН.
Участники увидели результаты деятельности партии, где основными являются: более 32 тысяч активистов по стране, которые в 2018 году провели более 10000 массовых мероприятий, направленных на активную борьбу против рейдерства и реальную защиту интересов обычных украинцев.
Благодаря "Национальному корпусу" создано на высоком уровне множество социальных спортзалов, ветеранских организаций, детских лагерей и национальных хабов. Это тот вклад, который стоит оставлять за собой.
Партийный движение создает развитие культурного, образовательного и социального направления для всей Украины. Команда, за которой стоят реальные дела - дела, которые составляет каждый, кто помогает деятельности "Национального корпуса".
Лидер "Национального корпуса" акцентировал внимание присутствующих на съезде 6 тысяч гостей и делегатов, а также представителей СМИ на то, что цель "Национального корпуса" на 2019 год - победа на парламентских выборах и формирование собственной фракции в следующем созыве.
Также лидер партии сообщил, что отказывается участвовать в президентских выборах 2019 года.
"Я отказываюсь участвовать в этом фарсе", - отметил Андрей Билецкий.
по теме
В Киеве снесли знаменитый памятник (фото)
Вместо памятника установят мемориальную доску украинскому националисту
Владимир Зеленский подал документы в ЦИК
Владимир Зеленский подал документы в Центральную избирательную комиссию
Крещатик снова перекроют
С 26 января, в Киеве снова будут перекрывать Крещатик на выходные и праздники
Выходные в Киеве: куда пойти 26-27 января (афиша)
Выходные уже совсем близко. Обязательно проведите их ярко, весело и незабываемо
В Киеве вспыхнула многоэтажка (фото)
В пятницу ночью, 25 января, в Киеве, в квартире на 14 этаже 16-этажного дома произошел пожар