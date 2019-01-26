Жителей Бразилии похоронил поток грязи (фото, видео) [ Редактировать ]
В бразильском штате Минас-Жерайс прорвало дамбу, в результате чего близлежащие здания накрыло волной грязи. Люди оказались заблокированными в собственных квартирах. Более 200 человек числятся пропавшими без вести, еще 50 - погибли.
Три дамбы находились в эксплуатации гиганта горно-добывающей промышленности Vale. Администрация компании сообщила, что в административных зданиях на момент аварии находились их сотрудники. Что с ними сейчас - информации пока нет, пишет The Guardian.
Подобная авария с дамбой, которая стала настоящим экологическим бедствием для Бразилии, произошла 4 года назад в Мариани. Дамбу использовала компания Samarco, которая в момент катастрофы наполовину была в собственности Vale.
Prefeitura de Brumadinho pede que moradores se afastem do rio após rompimento de barragemhttps://t.co/LSLjCnZ3HV pic.twitter.com/xO3ksb2Oua— Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) 25 января 2019 г.
Тогда 375 семей потеряли свои дома. Компании, которые владели Samarco, выделили миллиард долларов на помощь пострадавшим и на очистку территории. Также заплатили миллионные штрафы. Однако никого не наказали.
Генеральный директор компании Vale Фабио Шварцман уверяет, что горный гигант сделал все, чтобы сделать свои дамбы безопаснее после аварии в Мариани. И пообещал помочь всем пострадавшим из-за аварии людям сейчас.
#Brumadinho | A força da lama levou parte da ponte que conecta a linha férrea no Córrego do Feijãohttps://t.co/hDkWxHCBSr— Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) 25 января 2019 г.
🎥@Lucaoprates pic.twitter.com/KSGyUt9ikK
На фото и видео, которые выкладывают в соцсетях, видно "похороненные" в грязи дома.
В Украине также существует экологическая проблема. Предлагаем вам список самых грязных городов нашей страны.
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