Трамп пошел на уступки демократа [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп достиг с лидерами Конгресса США предварительного соглашения о прекращении приостановки работы правительства ("шатдауна").
Об этом сообщает The Washington Post.
Трамп одобрил возобновление работы правительства на три недели, оставив для дальнейших переговоров вопрос о 5,7 млрд долларов, которые республиканцы требуют выделить из бюджета на строительство стены на границе с Мексикой. При этом демократы готовы предоставить на этот проект только 1,3 млрд долларов.
Разногласия по постройке пограничных заграждений стали причиной бюджетного кризиса в стране.
До этого Сенат Соединенных Штатов не поддержал предложение президента США Дональда Трампа по преодолению бюджетного кризиса.
Ранее мы сообщали о том, что Конгресс не позволит Трампу выйти из НАТО.
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