В США поезд въехал в школьный автобус [ Редактировать ]
В городе Афины (штат Техас, США) грузовой поезд въехал в школьный автобус.
Об этом сообщает CNN.
В результате ДТП погиб один из учеников, еще одна школьница получила травмы, водитель автобуса тоже был доставлен в госпиталь.
Также сообщается, что автобус заглох на переезде.
Ранее мы сообщали о том, что в Чехии в жутком ДТП погиб украинец.
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