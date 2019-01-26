Владельцы автотранспортного предприятия ООО "Виватикетс" обвинили начальника Черноморского межрегионального управления Укртрансбезопасности, что в Херсоне, Игоря Пастуха в незаконном препятствовании бизнесу и попытке заблокировать деятельность предприятия по надуманным поводам.

Об этом они заявили в ходе пресс-конференции в Киеве.

По словам Виталия Голодка, председателя общественной организации "Украина - это мы" и Сергея Яцука, учредителя ООО "Виватикетс", по представлению чиновника Укртрансбезпекы против компании, которая арендует и управляет херсонской автостанцией междугороднего сообщения "Югъ", незаконно возбуждено уголовное дело о фиктивной деятельности предприятия. Кроме того, по словам Виталия Голодка, по его владельца оказывается давление со стороны преступных группировок с целью устранения конкурентного рынка.

"Я впервые такое вижу, чтобы департамент транспорта ОГА и Укртрансбезопасность разослали всем перевозчикам письма с требованием воздержаться от заезда на станцию ​​под угрозой расторжения договоров на перевозку", - заявил в ходе пресс-конференции Сергей Яцук. Он утверждает, что компания работает исключительно в правовом поле, а чиновники делают всевозможные препятствия, намекая на необходимость изменения структуры собственности в компании. Хотя в подтверждение этих слов никаких доказательств не привел.

Между тем, управление транспорта ОГА со своей стороны имеет серьезные претензии к деятельности ООО "Виватикетс". Речь идет о том, что компания, во-первых, не решила вопрос правомерного использования земельного участка, на котором размещены платформы. КП "Сервис-Центр" утверждает, что предприятие не имеет договорных отношений с какими субъектами хозяйствования относительно площадке для парковки транспортных средств по Бериславскому шоссе, вдоль фасада автостанции "Югь" и помещений ПАО "Укрпочта". Во-вторых, автотранспортники не обустроили схему автомобильного движения на станции, которая находится в месте интенсивного дорожного движения. Управления патрульной полиции в Херсонской области Департамента патрульной полиции сообщил ОГА, что никаких заявок относительно согласования плана автостанции "Югь" от компании "Виватикетс" не поступало.

"Поэтому мы поставили вопрос перед предприятием, не давая оценку законный руководитель или фиктивный: о приведении в соответствие схемы движения и согласования с управлением патрульной полиции. А также предоставление документов о правомерности использования земельного участка, на котором размещены платформы, обеспечение безопасного функционирования автостанции" - отметил руководитель транспортного управления ОГА Валерий Соценко. Он подтвердил информацию о том, что управление направило письма перевозчикам о воздержании от осуществления отправлений (прибытия) на автостанцию ​​до тех пор, пока нарушения, допущенные при открытии и аттестации автостанции не будут исправлены.