В парламенте Британии допускают перенос Brexit [ Редактировать ]
Отложить дату выхода Британии из Европейского Союза на пару недель может быть целесообразным решением, если это обеспечит прохождение законодательства о Brexit через парламент.
Об этом заявила спикер Палаты общин Андреа Лидсом, сообщает Reuters.
"Мы можем обеспечить прохождение закона, и я думаю, у нас, несмотря ни на что, действительно сложились очень крепкие отношения с нашими друзьями и соседями в ЕС, и я абсолютно уверена, что если понадобится пара дополнительных недель или что-то подобное, то тогда это будет целесообразным", - сказала она.
При этом Лидсом отметила, что не имела в виду обязательно продление действия статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС.
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"При наличии доброй воли и решимости мы все еще можем провести закон в подходящее время", - добавила она.
Ранее сообщалось, что Польша предложила выход ив ситуации с Brexit.
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