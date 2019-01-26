Крихке перемир'я: біля Зайцевого бойовики обстрілюють мирне населення [ Редактировать ]
Сьогодні вдень ситуація на фронті відносно спокійна. Як повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил, бойовики вогонь не відкривали. Про крихке затишшя на передовій в матеріалі нашого кореспондента Ігоря Левенка.
Селище Зайцеве. Фактично - це вже околиця окупованої нині Горлівки. Колись тут був затишний район передмістя. А тепер скрізь понівечені людські оселі. Розбомблені ворожими мінами та снарядами. Наразі лише вітер на узгір'ї тривожить посічений скалками метал.
Тут, по сусідству з війною, і нині мешкає зо півтори сотні мирного люду. Тримаються за нажите добро. Втім, бойові дії тут не стихають. Ворог б'є із заборонених калібрів. Перепадає й житловим кварталам.
"Два дня назад они отрабатывали с РПГ. И по селу? Да, зачастую они по селу и бьют. Для них ничего святого нет, что здесь мирные люди, они обстреливают. И вот получилось, что вот они попали прямое попадание в дом. И семья выехала, куда не известно конечно, и дети и все, для них ничего святого нет", - говорить Георгій, військовослужбовець Збройних сил України.
"У них есть, по сути дела водка, ну выпили и можно пострелять. То есть по дню, вот как вы сейчас слышите, есть где-не-где. И кулемет работает да, но основное все начинается к вечеру, ночью, когда ОБСЕ не работает, то есть по сути это все безнаказанные обстрелы", - говорить Владислав, військовослужбовець Збройних сил України.
Це - "нульові" позиції українського війська. Хлопці спостерігають за супротивником. Кажуть: ніч традиційно була неспокійною. Незважаючи на те, що окупанти просили цілковитий режим тиші.
"Заказывали перемирие, режим тишины, но как таковой они его ни разу не соблюдали. Зачастую обстреливали минометами и с РПГ, и отрабатывают их пулеметчики. Вот взять вчерашнюю ночь - они обстреливали нас получается за вечер четыре раза, потому что два раза били по одному спостережнику и два - по другому", - говорить Георгій, військовослужбовець Збройних сил України.
Військові розповідають: нині на тому боці відбулася ротація. А ще днями найманці отримали аванс. Коли це відбувається - наші хлопці вже знають.
"Ну, я так понял, что им долго не платили, а потом віддали и они боярки скупились. И що? Ну кричали і стріляли!"
"Люди явно не адекватные, может быть и росияне, потому что, как здесь местное население говорит, у них и на той стороне остались родственники и здесь. Ну, какой адекватный человек будет стрелять по своим же родственникам", - говорить Владислав, військовослужбовець Збройних сил України.
Армійці кажуть - ворожі обстріли по Зайцевому мають швидше хаотичний характер. Починають зазвичай, коли сутеніє. Втім, гатять не рідко і засвітла. Населений пункт прострілюють із сусіднього терикона та школи, де найманці облаштували вогневі точки.
І затишшя у Зайцевому тривало не довго. По сусідніх позиціях почали працювати ворожі кулемети. Нам довелося покинути передову.
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