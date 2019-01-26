Тисячі містян сьогодні вийшли на вулиці Білої Церкви. Декілька годин автомобільний рух у центрі міста був паралізований. Проте, причина радісна - додому з фронту повернулася героїчна сімдесят друга бригада. Вояків зустрічав і президент України Петро Порошенко. Подробиці в сюжеті Руслана Смєщука.

Біла Церква, залізничний вокзал. Тут останній фронтовий ешелон 72 бригади, прямо на пероні його зустрічають сотні містян та особисто президент. А ще - дівчата влаштували коридор з рушників

Довкола вокзалу людей ще більше. Вояків зустрічають сотні близьких та друзів. Дочекалися. Живими.

"У мене зять в 72 бригаді. Все время переживаю, в березні було 5 років як він там. 8 березня пішов. Він военнослужащий - старший прапорщік", - говорить Марія Володимирівна, родичка військового.

"Слава Богу хочу сказати. Що чоловік повернувся. Хочеться, щоб уже був мир, щоб закінчилася війна. І поверталися всі сини і чоловіки додому. І щоб усі були живі і здорові", - говорить Ірина, дружина військового.

Після цього у супроводі військового оркестру - на базу!

Після урочистої зустрічі на залізнодорожному вокзалі бійці 72 бригади, або як кажуть на фронті - сімдесят двійки повертаються у розташування бригади. Йдуть колоною. І протягом всього цього шляху їх зустрічають містяни. Вони вистроїлися живим ланцюгом.

72 бригада понад вісім місяців на Донекомандир 72 бригади імені Чорних запорожців - у запеклих боях посеред голого степу захищала рубежі на Світлодарській дузі. Це навпроти окупованого Дебальцевого. Колону очолює командир бригади Руслан Татусь.

"Відчуваю себе насправді патріотом своєї держави, який виконав покладений на мене обов'язок. Цього разу спочатку було тяжко, але після того як були вжиті певні заходи і прийняті рішення - виконувалися завдання нормально", - говорить Руслан Татусь, командир 72 бригади імені Чорних запорожців.

Вже на базі вояки з рук президента отримують державні нагороди.

"Невдовзі у вашій військовій частині будуть проведені заходи із доукомплектації особовим складом та озброєнням і військовою технікою. Розпочнуться навчання особового складу за стандартами НАТО, зокрема під керівництвом інструкторів з армій провідних країн світу. Ви є достойними нащадками захисників України. Я дякую всьому особовому складу 72 ОМБР імені Чорних Запорожців за стійкість, за мужність, за героїзм", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Однак спочатку - те, чого вже бійці не бачили більше півроку.

"Зараз відпочивати, а потім дальше воювати".