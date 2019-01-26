Висунення Олександра Вілкула кандидатом у президенти від політичної сили "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" - незаконне. Про це заявив експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Владислав Дзивидзинський.

Ще 17 січня Окружний адмінсуд столиці заборонив формулювання "Опозиційний блок" у назві цієї партії. А відтак - ЦВК не мала права реєструвати Вілкула кандидатом у президенти, - вважає експерт.