Висунення Олександра Вілкула кандидатом у президенти - незаконне - політолог [ Редактировать ]
Висунення Олександра Вілкула кандидатом у президенти від політичної сили "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" - незаконне. Про це заявив експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Владислав Дзивидзинський.
Ще 17 січня Окружний адмінсуд столиці заборонив формулювання "Опозиційний блок" у назві цієї партії. А відтак - ЦВК не мала права реєструвати Вілкула кандидатом у президенти, - вважає експерт.
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