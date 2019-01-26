Кінець "шатдауну": Трамп підписав законопроект про відновлення роботи уряду [ Редактировать ]
"Шатдаун" призупинено. Дональд Трамп підписав законопроект, який забезпечить фінансування американським федеральним інститутам, однак лише на три наступні тижні.
Такої згоди дійшли президент та Конгрес. Втім Трамп від своєї ідеї побудувати стіну не відмовився. За його словами, у США немає вибору. І пригрозив: якщо конгресменам не вдасться укласти з ним справедливу домовленість, то 15 лютого - він знову оголосить "шатдаун" або ж надзвичайний стан.
"Шатдаун", який закінчився вчора, був найдовшим в історії США. Він тривав 35 днів. Майже 800 тисяч держслужбовців не працювали.
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