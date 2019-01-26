У Кропивницькому парафіяни Свято-Успенського храму заявили, що у них хочуть забрати церкву. Передати храм Православній Церкві України людей закликав мер. Однак віряни категорично проти. Про цей конфлікт - у нашому сюжеті.

Це відеозвернення міський голова Кропивницького розмістив на своїй офіційній сторінці. Нагадав, що фінансував будівництво Свято-Успенського храму, тому вирішив передати його Православній Церкві України. Підтримати рішення - закликав і парафіян.

"Я мислив його, як один із центрів високої духовності, чистого служіння Господу Богу, вірі, найвищим людським ідеалам. Тому моє рішення є твердим, усвідомленим і щирим, звертаюсь до членів Єлисаветградської православної громади, підтримати мене в рішенні передати храм Успіння пресвятої Богородиці до ПЦУ", - заявив Андрій Райкович, почесний громадянин міста Кропивницький.

Уже через дві години після оприлюднення відео у храмі зібралися парафіяни. Прийшли й громадські діячі міста, які підтримують рішення мера. Три години тривали дискусії

" - Скажіть, будь ласка, кому належить храм? Хто є власником? Кому належить цей храм? Громаді! Територіальній громаді! Проводьте свої збори, ми не заважаємо.

- Ви інтелігентна людина, скажіть, ми колись заважали вам, і вривалися на збори вашої релігійної конфесії? Ми ніколи цього не робили. Не заважайте й нам прийняти рішення, як нам жити далі. Ви тут про наших дітей сказали, от ми дбаємо про своїх дітей, про віру і про наших дітей".

Не переходити та залишитись в лоні Українській Православній Церкві. Таке рішення на зборах ухвалили більше ста прихожан храму - одноголосно.

"Вся наша громада вирішила не переходити до жодної іншої конфесії. Наш теперішній міський голова, за що ми йому дуже вдячні, але ми не вважаємо його одноосібним власником цього храму, тому ми б не хотіли його залишати і ми не будемо його залишати", - говорить Лариса Кіт, прихожанка Свято-Успенського храму.

Рішення парафіян схвалює й місцеве духовенство.

"Провели парафіяльні зібрання і одноголосно проголосували за те, щоб залишатися в УПЦ, яку очолює Митрополит Онуфрій. Відповідно я як священник даних людей, як та людина, яка їх підтримує я залишаюсь зі своїми людьми і для нас як віруючих людей це питання є дуже важливим. Церква одноголосно сказала, що нікуди переходити не буде. Ми оцінюємо те, що відбувається в державі стосовно церкви - це є дуже великий обман людей, от і ми залишаємось так як є в юрисдикції Митрополита Онуфрія", - говорить Сергій Новак, ключар Свято-Успенського храму Кіровоградської єпархії УПЦ

Однак Андрій Райкович каже, що будівля храму не належить Кіровоградській єпархії УПЦ, а має конкретних власників.

"Є власник, це православна Єлисаветградська громада. Вона володіє всіма правами власності на храмову споруду, і я звернувся до членів з проханням підтримати в рішенні про передачу, передачу даної споруди ПЦУ", - говорить Андрій Райкович, почесний громадянин Кропивницького.

Однак люди не розуміють, чому їхню думку не взяли до уваги:

"Незрозуміло чому так одноосібно, я переходжу і громада мене підтримає, громада не підтримала, запитання громаді не було задане. Мене привчили ходити і показали це є справжня церква, це є православна церква, визнана в світі церква", - говорить Ярослав Ткаченко, прихожанин Свято-Успенського храму.

Отож за кілька тижнів храм все одно планують передати Православній Церкві України. А тим парафіянам, які категорично проти такого рішення, радять шукати інші приходи.