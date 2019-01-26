Міністр оборони Німеччини готується до оборони. Своєї власної політичної кар'єри. Прокуратура Берліна почала розслідування діяльності відомства. У чому підозрюють чиновницю? Знає Тетяна Логунова.

Міністр оборони - під підозрою. Прокуратура Берліна почала перевірку діяльності Урсули фон дер Ляйен. Йдеться про контракти, що укладала очільниця оборонного відомства. На надання консультаційних послуг.

До розгляду цієї справи прокуратура взялася після анонімної скарги. Один із співробітників відомства повідомив: міністерство укладає економічно невигідні контракти з фірмами, що спеціалізуються на консалтингу. Як доказ, чиновник-анонім надіслав і закритий звіт федеральної рахункової палати. Експерти якої так само дійшли висновку - в Міноборони тринькають гроші. Вони проаналізували усі договори відомства на надання консультаційних послуг і винесли вердикт - можна було й зекономити. Щонайменше, мільйон євро. Тепер прокуратура має встановити - чи знала міністр про невигідні контракти і дозволяла їх укладати? Чи була не в курсі, а отже зовсім не контролювала роботу свого відомства? У будь-якому випадку - ситуація патова.

Контрактами Міноборони цікавиться не тільки прокуратура. Але й німецькі депутати. У Бундестазі навіть намагалися створити спеціальну комісію для розслідування цієї справи і викликати на розмову до парламенту міністра оборони. Але представники правлячої коаліції заблокували цю спробу. Принаймні, тимчасово.