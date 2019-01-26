Травмована та знесилена рись, яка у пошуках порятунку прийшла до людей у Житомирі, тепер має нову домівку. Хижак поволі освоюється у Рівненському зоопарку. Як почувається - розкажуть наші кореспонденти.

Екзотичний звір прогулюється у просторому вольєрі. Це самець рисі. Йому близько трьох років. Від надмірної уваги хижак нервує.

Борис, так назвали рись, тепер у безпеці. Він віднедавна мешкає у Рівненському зоопарку. Сюди хижака доправили з Житомира, де посеред міста його знайшли знесиленим перехожі. Звір був слабким - не реагував ні на їжу, ні на людей.

"Привезли її в центр захисту тварин Житомирської області, в Житомирі. Зробили обстеження ветеринари і виявилося, що в неї пошкоджена лапа", - говорить Сергій Федоренко, перший заступник начальника Державної екологічної інспекції Поліського округу.

Вивих лапи спеціалісти вправили. Рись уже бігає по клітці. Обживає нове помешкання. Тварина після операції, але її стан дозволив витримати двохсоткілометрову дорогу.

"Вона гарно просто чудово зайшла до нас в клітку. Підійшла, обнюхала все в новому помешканні. Їй сподобалося, повинна сказати. Стресу тварина не мала. Вона була доволі спокійна", - говорить Ірина Оліферук, заступник директора Рівненського зоопарку.

Хижак зовсім не боїться людей. Підозрюють - тварина донедавна жила у неволі. Її ще кошеням могли виловити мисливці.

"Тварина не з природи однозначно. Тому що вона не в стресі. Їй достатньо комфортно у спілкуванні з людьми. Ми так думаємо, що вона все-таки знаходилася в якісь приватній будівлі, звідки потрапила на територію міста", - говорить Олег Павлюк, директор Рівненського зоопарку.

Поки що господар дикої кішки не відгукнувся. Його розшукує поліція, адже рись занесена до Червоної книги.

"Громадяни, які незаконно утримують диких тварин в неволі, а тим більше таких, які занесені до Червоної книги України, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність", - говорить Ігор Жайворон, завідувач сектору державного контролю тваринного світу та біоресурсів Державної екоінспекції Поліського округу.

В Україні рись зустрічається у Карпатах і на території Полісся. На півночі країни цих хижаків залишилось менше сотні. Але Борис вижити у дикій природі навряд чи зможе. Поневолений, він ніколи сам не добував їжу.

" Ми запропонували йому курячу гомілку десь приблизно кілограма півтора. Ось так на таку рись іде".

Опікуватимуться хижаком працівники рівненського зоопарку ще місяць. За цей час вирішиться подальша доля тварини. Однак працівники звіринця сподіваються, що рись оселиться у Рівному назавжди.