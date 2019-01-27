В Святошинском районе Киева шестеро мужчин устроили драку в шашлычной "Золотой шампур".

Во время потасовки участники конфликта ранили двух сотрудников службы охраны "Сириус", сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, в заведении отдыхали две компании, которые что-то "не поделили". Между мужчинами началась перепалка, поэтому руководство заведения вызвало службу охраны. Наряд, который прибыл на место происшествия, пытался угомонить агрессивно настроенных посетителей, а один из злоумышленников достал оружие и начал стрелять.

В результате чего двое сотрудников "Сириуса" получили ранения: один в ногу, а второй в руку. Мужчины отказались от госпитализации, но медики оказали им первую помощь.

На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и "скорая". Правоохранители задержали нескольких участников конфликта, они были в состоянии алкогольного опьянения.

Остальные скрылись в неизвестном направлении. Сотрудники шашлычной комментировать ситуацию отказались. Заведение закрыли для посетителей.

Детали и причины инцидента установит следствие.

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