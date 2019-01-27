Украинская певица Ани Лорак, поразила поклонников новым образом.

Несмотря на то, что сейчас у певицы сложный период - близится заседание по ее делу о разводе с Муратом Налчаджиоглу, она всячески старается вести активную социальную жизнь и делится в социальных сетях только собственными достижениями или концертными снимками, показывая, что у нее все хорошо.

Поклонник певицы раскритиковали фото артистки, на котором она позирует в топике и расстегнутых штанах.

"Скоро начинается тур #шоуДива 2019! Спасибо всем, кто с нами! Мы объявляем дополнительные концерты, следите за афишей на diva.show!", – написала под новыми снимками Лорак.

Пользователи сети в свою очередь принялись активно комментировать новые фото, а также всячески обсуждать ее новый образ.

Напомним, Ани Лорак решила кардинально сменить имидж.