Ани Лорак шокировала поклонников откровенным нарядом (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак, поразила поклонников новым образом.
Несмотря на то, что сейчас у певицы сложный период - близится заседание по ее делу о разводе с Муратом Налчаджиоглу, она всячески старается вести активную социальную жизнь и делится в социальных сетях только собственными достижениями или концертными снимками, показывая, что у нее все хорошо.
Поклонник певицы раскритиковали фото артистки, на котором она позирует в топике и расстегнутых штанах.
"Скоро начинается тур #шоуДива 2019! Спасибо всем, кто с нами! Мы объявляем дополнительные концерты, следите за афишей на diva.show!", – написала под новыми снимками Лорак.
Пользователи сети в свою очередь принялись активно комментировать новые фото, а также всячески обсуждать ее новый образ.
Напомним, Ани Лорак решила кардинально сменить имидж.
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