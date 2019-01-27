За кілька днів українці отримають рекордні платіжки за тепло. Тарифи на теплопостачання та гарячу воду зросли майже на чверть. Які суми побачать люди? І чи можна не платити за неякісні послуги - знають наші кореспонденти.

ТЕЦ-5. Теплоелектроцентраль, побудована в 1971 році. І досі - найпотужніша в Україні. Забезпечує теплом та гарячою водою 5 районів столиці. Зокрема, і цей будинок у Святошинському районі.

"Вот батарея. Вот попробуйте, специально ее открыла, чтобы хоть какое-то тепло поступало".

Практично холодні батареї та 15 градусів на термометрі. За таке опалення Олена Володимирівна щомісяця сплачує півтори тисяч. 32 гривні за кожен метр невеликої 2-кімнатної квартири.

"Это нереально проплачивать квартплату. А кушать за что, а проезд какой?", - говорить Олена Степанюк, жителька Києва.

Ситуацію міг би врятувати лічильник. Однак, у цьому домі його не встановлюють. Кажуть, нерентабельно. Адже в будинку всього 18 квартир. Олена Володимирівна, як і її сусіди, ще не знає, що за кілька днів отримає чергові платіжки за тепло з новими - ще вищими тарифами.

"Мы платим за отопление такие деньги, у нас колонки - и за газ мы платим по счетчикам. И 2-комнатная квартира 40 квадратных метров обходится в 3-3.5 тысяч гривен", - говорить Олена Степанюк, жителька Києва.

Тарифи на тепло знову підвищилися майже на чверть. Для будинків без лічильників - до 38,5 грн за один квадратний метр. Дорожчає блакитне паливо - зростає й вартість теплопостачання та гарячої води, - кажуть у "Київтеплоенерго". Адже 80% наповнення тарифу - це газ.

"Вартість природного газу було збільшено на 26%. Відповідно, не тільки наше підприємство але й всі інші підприємства комунальної теплоенергетики нашої крани повинні були скоригувати існуючі тарифи", - говорить Юрій Паливода, головний інженер КП "Київтеплоенерго".

Подорожчала й гаряча вода, Наприклад, кияни віддаватимуть більше 90 гривень за куб. Однак, за неякісні послуги платити не треба. Наприклад, якщо температура нижче 40° С, - це вже не гаряча, а холодна вода. Однак потрібно повідомити про це і викликати інспекторів для складання акту. Важливо зафіксувати сам факт порушення.

"Якщо з якихось причин у споживача не було послуги, але він отримав платіжний документ, в якому сума зазначена плата в повному обсязі, йому необхідно звернутися до нас як виконавця. Це право споживача - не сплачувати за послугу, яка не надавалася", - говорить Юрій Паливода, головний інженер КП "Київтеплоенерго"

Аби зекономити, влада рекомендує людям утеплити будинки і встановити індивідуальні лічильники або розподілювачі.