На Донбасі сьогодні відносно спокійно. Станом на 18 годину ворог обстріляв українські позиції лише раз поблизу Новотошківського. Били з гранатометів та кулеметів. Наші військові відкривали вогонь у відповідь. Ніхто з армійців не постраждав. Більше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Левенок.

Луганська область. Передова в районі містечка Золотого. Армійці розповідають - ворожі провокації тут здебільшого мають хаотичний характер. Окупанти час від часу гатять з гранатометів, відкривають вогонь зі стрілецької зброї. "Кошмарять" - це якщо говорити військовим сленгом.

"Вот такое прилетает? Да, бывает, но опять же по большей части они провоцируют. Никаких конкретных действий, то есть вылазок-залазок и всего остального".

Та найбільше від таких обстрілів потерпає мирне населення. Лінія розмежування перетинає Золоте. Отже від хаотичної стрільби найманців не рідко страждають житлові будинки. Днями, в оселю літньої жінки прилетів снаряд зі станкового гранатомета.

"Вот в кухню ей получается зашло и попало. Оно попадает сюда, вот этот дом у них как на ладошке. Вон хвостовик торчит неразорванный по шву".

"Есть семьи тут и дети десять-двенадцать лет. Есть даже в одной хате, по-моему, и грудной ребенок", - говорить позивний "Штиль", військовослужбовець Збройних сил України.

"А яка температура там у вас в середині? Холодно! Як у юрті живу. Окна розбиті з тієї сторони".

А це вже Донеччина. Околиці Горлівки. Військові теж розповідають про безладні ворожі обстріли. Б'ють куди завгодно. Буває, що бойовики навіть між собою перестрілюються.

"Видать они употребляли спиртные напитки, но это был неадекватный огонь, то есть стреляли по нам, стреляли в сторону мирного населения мини, РПГ вот, а сейчас более-менее устаканилось все", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних сил України.

Хлопці кажуть: недооцінювати ворога не варто, але й переоцінювати теж не слід. Військовики неодноразово тут мали сутички з росіянами. Розвінчують міф про їх буцімто непереможну армію.

"Да они сами его так не плохо развенчивают! В Белоруссии провели учения и что они там. Три генерала потеряли и два самолета за три дня. Разбомбили своих журналистов. "Кузнецов" этот выплыл и доплыл. Разведывательный корабль бараны потопили. Ну, какой миф. Там же никакие-то "рембы" непобедимые, всех можно убить", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних сил України.