Снігу мало не буває. Черкащину вдруге за тиждень атакувала негода. І це при тому, що комунальники ще не встигли ліквідувати наслідки минулої хуртовини. Детальніше розкаже Станіслав Кухарчук.

Із самого ранку Володимир Михальченко не випускає лопати з рук. Каже: іще весь сніг, який випав у вівторок, не встиг прибрати, як насипало нового. Чоловік запевняє, такої зими не бачив у Черкасах іще з 90.

"Погані погодні умови, а що зробиш - треба працювати. Тут трактор не пройде, то доводиться лопатою откидаю, де трактор - то трактором", - говорить Володимир Михальченко, двірник.

За останній місяць Черкаси буквально вкрилися кучугурами снігу. Комунальні служби його не те що вивозити, ба навіть розчищати не встигають. Якщо основні автомагістралі більш-менш чисті, то на другорядних дорогах та у провулках - суцільна каша. А тротуари взагалі зникли під товщею снігу та криги навіть у центрі.

"На переходах то вообще невозможно перейти дорогу и скользко. Сегодня воскресенье, и все сегодня отдыхают, а так ночью иногда чистят эту дорогу только, а тротуары нет", - говорить Ніна Корнієнко, жителька Черкас.

На розчистку доріг від початку зими міський бюджет витратив уже понад 10 мільйонів гривень. У роботах задіяні як комунальники, так і підрядна організація. За умовами договору обидві служби мають розчищати і частину тротуарів. Але як виявилось, на ці потреби місто не передбачило достатнього фінансування, та й спеціальної техніки бракує.

"В цьому році працюємо в тестовому режимі, на наступний рік буде придбана техніка, яка дозволить це робити, тому що зараз немає ні техніки, ні технології, як це зробити на практиці", - говорить Андрій Бортник, директор підрядного підприємства з прибирання доріг.

Щоправда містянам від цього не легше. Травматологічне відділення третьої міської лікарні ледве справляється з напливом пацієнтів. Андрія привезла "швидка" із підозрою на перелом ноги. Каже: впав на рівному місці.

"Стаєш наче основа нормальна сніжна, але ж під снігом льод і моментально улітаєш. Ішов собі додому, підсковзнувся впав і поняв, що не можу самотужки встати на ногу", - говорить Андрій, житель Черкас.

Із переломами, забоями та вивихами сюди щодня звертається до пів-сотні містян. На початку тижня у лікарні зафіксували рекордну кількість звернень - вісімдесят. Що буде далі, медики навіть бояться прогнозувати.

"Якщо буде зміна погодних умов - буде з'являтися лід і вода, таке поєднання, то кількість травмованих буде набагато більшою, тому будемо працювати у посиленому режимі", - говорить Віталій Григор'єв, заступник головного лікаря третьої міської лікарні Черкас.

За прогнозами синоптиків, такі погодні умови на Черкаси чекають уже з вівторка, коли морози зміняться відлигою і нічним похолоданням.