В порту Венесуэлы произошел взрыв (фото) [ Редактировать ]
В венесуэльском порту Ла Гуайра произошел взрыв на заводе по производству булыжника. Об этом сообщает Albertonews.
"Морские пожарные проводят работы по тушению пожара, возникшего на заводе в порту Ла Гуайра. Ситуация в настоящее время находится под контролем", - заявили в Министерстве транспорта страны.
#AHORA Bomberos Marinos adscritos a la @capiptolaguaira realizan labores de extinción de un incendio que se originó en la fábrica de adoquines ubicada en el Puerto de La Guaira #Vargas. La situación se encuentra en este momento controlada. #RumboALaGranMisiónTransporteVenezuela pic.twitter.com/QGtWdDB9f0— INEA (@inea_venezuela) 27 января 2019 г.
В настоящее время информации о пострадавших не поступало.
Также сообщалось, что в Гааге взорвался жилой дом.
по теме
Франция, Испания и Германия выдвинули главе Венесуэлы Мадуро ультиматум
На провозглашение в стране президентских выборов у Мадуро есть 8 дней
Во время протестов в Венесуэле задержали уже 500 человек
После заявления Гуайдо на акции протеста против Мадуро вышли жители городов Венесуэлы
Возле здания суда взорвался автомобиль (фото)
Полиция подозревает, что транспорт мог быть заминирован
Взрыв в Париже: погибшие пожарные прибыли на вызов до трагедии
Власти Франции предварительно исключают версию о возможном теракте
Взрыв дома в Гааге: люди остались под завалами
Пожарная служба голландского города Гаага заявила, что в результате взрыва дома пострадавшими оказались по меньшей мере 9 человек