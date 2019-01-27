В венесуэльском порту Ла Гуайра произошел взрыв на заводе по производству булыжника. Об этом сообщает Albertonews.

"Морские пожарные проводят работы по тушению пожара, возникшего на заводе в порту Ла Гуайра. Ситуация в настоящее время находится под контролем", - заявили в Министерстве транспорта страны.

#AHORA Bomberos Marinos adscritos a la @capiptolaguaira realizan labores de extinción de un incendio que se originó en la fábrica de adoquines ubicada en el Puerto de La Guaira #Vargas. La situación se encuentra en este momento controlada. #RumboALaGranMisiónTransporteVenezuela pic.twitter.com/QGtWdDB9f0 — INEA (@inea_venezuela) 27 января 2019 г.

В настоящее время информации о пострадавших не поступало.

Также сообщалось, что в Гааге взорвался жилой дом.