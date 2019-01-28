В ЕС прекратили выпуск банкнот в 500 евро [ Редактировать ]
Центробанки 17 стран ЕС, кроме Германии и Австрии, прекратили выпускать банкноты в 500 евро из-за их частого использования в незаконной деятельности, сообщает DW.
Отмечается, что это решение Европейский центробанк принял еще в 2016 году.
Согласно заявлению ЕЦБ, центробанки Германии и Австрии планируют сделать плавный переход и прекратить выпуск купюр этого номинала с 26 апреля 2018 года.
Банкноты в 500 евро останутся в обращении на территории Еврозоны. Они могут быть использованы для расчета и сбережения и будут всегда сохранять свою ценность.
Сейчас на купюры номиналом 500 евро приходится 2,3% всех банкнот в европейской валюте, находящихся в обращении.
Выпуск подобных банкнот решили прекратить из-за того, что купюры именно такого высокого номинала чаще всего используются в операциях, связанных с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.
Банкноты в 500 евро можно легко и незаметно перевозить. Миллион евро в таких купюрах весит 2,2 килограмма. Такая же сумма в купюрах по 100 долларов - самом высоком номинале валюты США - весит в шесть раз больше.
Напомним, что в Украине отменят все банкноты до 10 гривен.
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