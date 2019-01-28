Массовая авария в России: из-за непогоды столкнулись полсотни авто (фото, видео)

Под Москвой около 50 автомобилей в субботу, 26 января, попали в ДТП на Симферопольском шоссе, еще 15 авто попали в аварии на Новорижском шоссе