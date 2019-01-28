Попередня доба на Донбасі минула відносно спокійно. Був один ворожий обстріл. Із гранатометів та кулеметів російські найманці вдарили по опорних пунктах українських військових неподалік Новотошківського. Наші захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь. Ніхто з армійців не постраждав. Більше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Левенок.

"Раз на раз не приходится, бывает тихо-спокойно, а бывает так активизируются. Ну, даем адекватный ответ".

Луганська область. Передова в районі містечка Золотого. Армійці розповідають - ворожі провокації тут здебільшого мають хаотичний характер. Окупанти час від часу гатять з гранатометів, відкривають вогонь зі стрілецької зброї.

"Вот такое прилетает? Да, бывает, но опять же ж по большей части они провоцируют. Никаких конкретных действий, то есть вылазок-залазок и всего остального".

Та найбільше від таких обстрілів потерпає мирне населення. Лінія розмежування перетинає Золоте. Отже від хаотичної стрільби найманців не рідко страждають житлові будинки. Днями, в оселю літньої жінки прилетів снаряд зі станкового гранатомета.

"Ну вот в кухню ей получается зашло и попало. Оно попадает сюда, вот этот дом у них как на ладошке. Вон хвостовик торчит неразрваній по шву".

"Есть семьи тут и дети десять-двенадцать лет. Есть даже в одной хате по-моему и грудной ребенок", - говорить "Штиль", військовослужбовець збройних сил України.

А це вже Донеччина. Околиці Горлівки. Військові теж розповідають про безладні ворожі обстріли. Буває, що бойовики навіть між собою перестрілюються.

"Видать они употребляли спиртние напитки, но это был неадекватний огонь, то есть стреляли по нам, стреляли в сторону мирного населения мины, РПГ вот, а сей час более-менее устаканилось все", - говорить Сергій, військовослужбовець збройних сил України.

Хлопці кажуть - недооцінювати ворога не варто, але й переоцінювати теж не слід. Військовики неодноразово тут мали сутички з росіянами.