Причиной пожара на двух танкерах в Черном море стало нарушение правил безопасности. Об этом в эфире российского телеканала заявил следователь краснодарского отдела Южного управления СК России на транспорте Вазген Киносьян.



"Основная причина, по версии следствия, это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов. Это – основная версия", - цитирует "Корреспондент" слова чиновника.

Пожар в Керческом проливе произошел 21 января. Ранее в сети появилось жуткое видео с места инцидента.