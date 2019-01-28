Пожар в Керченском проливе: названа официальная причина [ Редактировать ]
Причиной пожара на двух танкерах в Черном море стало нарушение правил безопасности. Об этом в эфире российского телеканала заявил следователь краснодарского отдела Южного управления СК России на транспорте Вазген Киносьян.
"Основная причина, по версии следствия, это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов. Это – основная версия", - цитирует "Корреспондент" слова чиновника.
Пожар в Керческом проливе произошел 21 января. Ранее в сети появилось жуткое видео с места инцидента.
по теме
Пожар в Керченском проливе: появилось новое видео
Поисковая операция на месте ЧП с участием двух танкеров - "Канди" и "Маэстро" приостановлена
Пожежа у Чорному морі: кількість жертв продовжує зростати
Судна перекачували зріджений газ просто у морі - ця небезпечна операція призвела до пожежі, полум'я охопило обидва танкери
Пожежа у Чорному морі: танкер перебував під санкціями
Один із танкерів, що загорілись у Чорному морі два дні тому, перебував під санкціями США і йому було заборонено заходити в російський порт. Про це повідомляє агентство Рейтерс - із посиланням на власні джерела
В Черном море прекратили поиски пропавших моряков
В пятницу, 25 января, в Черном море прекратили активную фазу поиска пропавших без вести моряков
В Киеве вспыхнула многоэтажка (фото)
В пятницу ночью, 25 января, в Киеве, в квартире на 14 этаже 16-этажного дома произошел пожар