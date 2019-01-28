Знаменитая актриса попала в больницу с разрывом кисты [ Редактировать ]
Знаменитая британская актриса Кейт Бекинсейл, известная по фильмам "Ван Хельсинг", "Другой мир", была срочно госпитализирована. У 45-летней артистки произошел разрыв кисты яичника. Это опасное состояние организма, которое угрожает жизни и здоровью женщины. При внезапном разрыве кисты яичника возникает резкая боль, может начаться кровотечение в брюшную полость.
Фото: Instagram
Об этом сообщила сама Бекинсейл на своей странице в Instagram, опубликовав фото на больничной койке:
"Оказалось, что лопнувшая киста яичника - это действительно больно, из-за морфия мне пришлось плакать".
Фото: Instagram
Поклонники и друзья-знаменитости (в их числе Кортни Лав, Роуз Макгоуэн, Натали Имбрулья и другие) засыпали Кейт соболезнованиями и пожеланиями скорейшего выздоровления.
Ранее во Франции госпитализировали известную российскую певицу.
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