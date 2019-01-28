Криза у Венесуелі: Ніколас Мадуро взяв участь у навчаннях військових [ Редактировать ]
Президент Венесуели Ніколас Мадуро взяв участь у військових навчаннях у штаті Карабобо. Так диктатор мав на меті показати підтримку армії на тлі внутрішньої кризи в країні.
Мадуро особисто проїхав на бронетранспортері, а потому - спостерігав за демонстрацією військової техніки - більшість якої подарували росіяни.
Раніше лідер опозиції Хуан Гуайдо, який оголосив себе виконувачем обов'язків очільника Венесуели, пообіцяв амністію військовим, які перейдуть на його бік.
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