У Парижі попрощалися з плюшевими ведмедями, які три місяці прикрашали вітрини і тераси ресторанів у кварталі Гобелен. Хто і навіщо оселив їх там і куди тепер вирушать 160 клишоногих - знає Ольга Жидецька.

Ці милі велетні оселилися на вулицях кварталу Гобелен торік у листопаді. Вигадав незвичайну акцію місцевий житель і затятий шанувальник плюшевих ведмедів - мес'є Філіпп. Щоб кожен досхочу міг погратися і пообійматися з добродушними товстунами. Ідея зажила такої популярності, що коли настав час прибирати іграшки, місцеві активісти вирішили влаштувати їм прощальну вечірку - зі справжніми музиками і частуванням.

"Я сам - прихильник плюшевих ведмедиків, і це мене особливо зворушує. У кого з нас у дитинстві не було ведмедика? Ці іграшки об'єднують людей, зменшуючи розрив між поколіннями. Сьогодні ми побачили, що найбільше ведмедями цікавилися - не діти, а дорослі", - говорить Джером Куме, голова 13 округу Парижа.

За словами організаторів, попрощатися з улюбленцями прийшли гості віком від двох до 102. Серед них і чимало іноземців.

"Акція пройшла на славу. Людей зібралося багато, але всі помістилися. Жодних проблем не виникло. Думаю, це спонукатиме цих ведмедів запросити їхніх родичів також завітати у квартал Гобелен. Адже це чудове місце", - говорить Філіпп, ініціатор акції.

Повернення клишоногих на вулиці кварталу Гобелен натхненник ведмежої навали обіцяє - вже навесні. Поки що ж іграшки виперуть і причепурять до нової зустрічі із шанувальниками.