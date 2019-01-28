По приказу командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева в воскресенье, 27 января, провели тренировку очередного звена ударных самолетов по поддержке действий на море кораблей Военно-морских сил Украины и Государственной пограничной службы Украины, действующих в составе Объединенных сил и осуществляющих патрулирование акватории Азовского моря в пределах района ООС, сообщили в пресс-центре ООС в Facebook.

В ходе проверки готовности был отработан ряд задач. Практическое наведение на морские цели врага осуществлялись с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове. Реагирование с выходом на вражескую морскую цель было проведено в определенное нормативом время.

В штабе ООС отметили, что военные летчики, военные моряки и моряки ГПСУ с задачей справились и получили оценку "готовы к выполнению задач по назначению".

Ранее украинские десантники провели первые зимние учения.