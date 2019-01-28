Бизнес платит больше для того, чтобы мы ездили дешевле - глава Ассоциации собственников вагонов [ Редактировать ]
У бизнеса, по факту, забирают деньги на потребности "Укрзализныци". Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.
"У бизнеса, по факту, забирают деньги на потребности "Укрзализныци". Нам очень часто рассказывают о том, что повышение необходимо для того, чтобы компенсировать убытки "Укрзализныци" по пассажирскому направлению, которое несет порядка 10 миллиардов гривен убытков для госмонополии. Ну, тогда давайте будем говорить откровенно о том, что каждая поездка каждого обычного украинца на железной дороге спонсируется не правительством Украины, а каким-то грузоотправителем грузовым, который платит больше для того, чтобы мы ездили дешевле, мы ездили с какой-то компенсацией и так далее", - сказал он.
По мнению Криворучко, если УЗ не может снизить тарифы на пассажирские перевозки, должна выводить какие-то функции в оутсорцинг.
"Если она понимает, что перевозка пассажиров на этом участке убыточна, пускай прорабатывает вопросы передачи этого направления, например, в какие-то частные руки, в которых это направление сможет зарабатывать деньги. Я не говорю про железнодорожный сегмент, пускай это будет автотранспорт. Есть участки, на которых автотранспорт вполне конкурирует по цене, как вы правильно говорите, с железной дорогой", - добавил он.
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