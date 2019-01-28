Один человек погиб в результате жуткого ДТП в Полтавской области. В Лохвицком районе в городе Заводское автомобиль Skoda Fabia столкнулся с пригородным поездом, сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации.

"30-летний водитель автомобиля Skoda не убедился в безопасности проезда через железнодорожный переезд, который регулируется только дорожными знаками, и попал под пригородную электричку сообщением Ромны-Ромадан", – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия еще до приезда кареты экстренной медицинской помощи. По факту инцидента было начато расследование.