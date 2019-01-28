На Закарпатье столкнулись 5 авто: пострадали 7 человек (видео) [ Редактировать ]
На трассе Киев-Чоп возле села Глубокое произошло серьезное ДТП, пишет Mukachevo.net
Столкнулось 5 автомобилей, среди которых 2 Renault Duster, Mercedes-Benz Vito, ВАЗ и еще один Mercedes-Benz .
В результате ДТП 7 человек получили телесные повреждения различной степени. У одного из пострадавших перелом.
На месте работает полиция.
Ранее мы писали о том, что два грузовика устроили жесткое ДТП в Киеве.
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