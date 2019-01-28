На трассе Киев-Чоп возле села Глубокое произошло серьезное ДТП, пишет Mukachevo.net

Столкнулось 5 автомобилей, среди которых 2 Renault Duster, Mercedes-Benz Vito, ВАЗ и еще один Mercedes-Benz .

В результате ДТП 7 человек получили телесные повреждения различной степени. У одного из пострадавших перелом.

На месте работает полиция.

Ранее мы писали о том, что два грузовика устроили жесткое ДТП в Киеве.