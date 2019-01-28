Когда население занято решением базовых потребностей, таких как оплата коммунальных услуг, поиск работы с достойной оплатой труда и необходимость чувствовать себя в безопасности, времени на размышления о правильности политического выбора уже не остается.

Об этом во время пресс-конференции заявил кандидат психологических наук, психотерапевт Спартак Суббота.

По мнению эксперта, главной проблемой, которая есть на сегодняшний день в украинском политикуме является отсутствие высокоинтеллектуального кандидата. Человека, который будет говорить не только о решении базовых проблем, но и обеспечит будущее страны и создаст четкую стратегию развития демократического государства.

"Большинство заявленных кандидатов на пост Президента играют на основных базовых потребностях населения и в каждой программе обещают их удовлетворить. Повысить зарплаты и пенсии, снизить тарифы на ЖКХ, прекратить войну. Именно эти обещания не позволяют человеку раскрыть его потенциал и основные потребности более высокого порядка. Потребность в идентичности, в выборе политического настроения, в самореализации",- подчеркнул психолог.

Также Спартак Суббота обратил внимание на то, что в таком случае, большинство социологических исследований нивелируется.

"Если люди делают выбор в пользу завершения войны и не делают выбор в пользу безопасности частной жизни, это говорит о том, что люди здраво не рассуждают и не рассматривают концепцию политического выбора как базовую потребность", - отметил психотерапевт.

В презентации результатов исследования также принимали участие: директор социологической компании Seetarget и доцент факультета социологии КНУ им. Тараса Шевченко Алексей Боровский, политолог и основатель Форума новых политических лидеров Николай Давидюк, а также партнёр юридической компании "Миллер" Маси Найем.

Напомним, с 17 по 23 декабря 2018 года компания Seetarget провела социологические опрос методом "Face-to-face" при участии 2010 респондентов с разных городов Украины, во время которого удалось выяснить отношение украинцев к актуальным проблемам и изменениям, которые обещают в своих предвыборных программах кандидаты на пост Президента.