Большинство кандидатов в президенты играют на базовых потребностях людей - политический психолог [ Редактировать ]
Когда население занято решением базовых потребностей, таких как оплата коммунальных услуг, поиск работы с достойной оплатой труда и необходимость чувствовать себя в безопасности, времени на размышления о правильности политического выбора уже не остается.
Об этом во время пресс-конференции заявил кандидат психологических наук, психотерапевт Спартак Суббота.
По мнению эксперта, главной проблемой, которая есть на сегодняшний день в украинском политикуме является отсутствие высокоинтеллектуального кандидата. Человека, который будет говорить не только о решении базовых проблем, но и обеспечит будущее страны и создаст четкую стратегию развития демократического государства.
"Большинство заявленных кандидатов на пост Президента играют на основных базовых потребностях населения и в каждой программе обещают их удовлетворить. Повысить зарплаты и пенсии, снизить тарифы на ЖКХ, прекратить войну. Именно эти обещания не позволяют человеку раскрыть его потенциал и основные потребности более высокого порядка. Потребность в идентичности, в выборе политического настроения, в самореализации",- подчеркнул психолог.
Также Спартак Суббота обратил внимание на то, что в таком случае, большинство социологических исследований нивелируется.
"Если люди делают выбор в пользу завершения войны и не делают выбор в пользу безопасности частной жизни, это говорит о том, что люди здраво не рассуждают и не рассматривают концепцию политического выбора как базовую потребность", - отметил психотерапевт.
В презентации результатов исследования также принимали участие: директор социологической компании Seetarget и доцент факультета социологии КНУ им. Тараса Шевченко Алексей Боровский, политолог и основатель Форума новых политических лидеров Николай Давидюк, а также партнёр юридической компании "Миллер" Маси Найем.
Напомним, с 17 по 23 декабря 2018 года компания Seetarget провела социологические опрос методом "Face-to-face" при участии 2010 респондентов с разных городов Украины, во время которого удалось выяснить отношение украинцев к актуальным проблемам и изменениям, которые обещают в своих предвыборных программах кандидаты на пост Президента.
по теме
Вибори президента: хто претендує на головну державну посаду України?
Список кандидатів зростає з кожним днем! Претендентів у бюлетені на виборах президента може бути більш, ніж сорок! Хто подав документи цього тижня? Та хто вже зареєстрований?
Справа Януковича: суд довів провину президента-втікача
Голова колегії суддів заявив, що Віктор Янукович діяв із метою отримання преференції від Росії та уникнення кримінального покарання в Україні
"Український сніданок" у Давосі: про що говорили політики
У Давосі на полях світового економічного форуму сьогодні вранці відбувся традиційний "Український сніданок"
Допомога малому і середньому бізнесу та зниження комунальних тарифів - Юрій Бойко представив передвиборчу програму
Юрій Бойко вирушив до регіонів - вже офіційно, як кандидат на виборах Президента України. Першим містом, що відвідав, стала Одеса
Все кандидаты от юго-востока должны сняться в пользу кандидата, имеющего шансы на победу - Ермолаев
Если оппозиционные политики не смогут объединиться до президентских выборов, это даст шанс власти на победу