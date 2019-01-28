После развода украинской певицы Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу их дочь София скорей всего останется с мамой, так как для решения суда в пользу отца должны быть определенные обстоятельства. Таким мнением поделился юрист, прокомментировавший предстоящее заседание Шевченковского суда (Киев) по делу развода певицы с супругом, которое назначено на 31 января 2019 года.

"Ребенок может не остаться с мамой, если у нее есть проблемы с наркотиками или алкоголем. Если таких проблем нет, но у нее также нет средств, то теоретически суд может решить в пользу папы. Если все в норме, то ребенок остается с мамой до 14 лет, а после этого уже сам выбирает с кем ему жить", - ответила специалист на вопрос издания.

Суд только разводит, если не договорился по ребенку или имуществу, то идешь в суд. Договорился по ребенку, но не договорился по имуществу -идешь в суд. Суд разводит, не спрашивая, договорился человек или нет. Подаются документы на развод, суд выносит решение и дальше уже необходимо разбираться со своими вопросами.

В таком же порядке, как добавила специалист, решается и вопрос выплаты алиментов отцом.

"Не платят алименты - идешь в суд. Есть минимальная сумма алиментов - 25% от зарплаты после вычета налогов. Если папа состоятельный, то можно и побольше договариваться. Папе у нас платить алименты пока что не принято. Даже если мама состоятельная, то папа же все равно должен участвовать, правда? Деньги будут идти на ребенка", - пояснила она.

На данный момент известно, что суд состоится в здании Шевченковского суда города Киева 31 января с 11:00. Примечательно, что заседание пройдет в закрытом режиме.

Ранее мы писали о том, что к Ани Лорак на отдых прилетел ее муж.