В Украине более 50 медицинских услуг станут бесплатными - МОЗ [ Редактировать ]
С 1 июля можно будет получить пакет диагностических и лечебных услуг, который оплатит Национальная служба здоровья по принципу "деньги идут за пациентом". Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.
Имея медицинское направление от врача, вы сами сможете выбрать, где сдать анализы или пройти диагностику как в государственном учреждении, так и в частном.
Перечень бесплатный медицинских услуг:
- 12 различных анализов
- маммография;
- 5 видов рентгена (грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи, эхокардиография)
- мониторинг ЭКГ;
- 2 вида тестов для определения патологий сердечно-сосудистой системы;
- 6 видов УЗИ (желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы)
- 4 вида биопсии под контролем УЗИ (щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез)
- удаление новообразований (мягких тканей и кожи в носу, гортани, ушах)
- эндоскопические исследования и операции одного дня (пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, мочевого пузыря, трахеи и бронхов)
Ранее мы писали о том, что цены на лекарства в Украине снизились.
по теме
Украинцам грозит опасная эпидемия
В Украине активно распространяются заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Украине изменился расчет больничного
С января 2019 больничные в Украине будут рассчитывать по новой системе
Украину атаковала опасная болезнь
Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Ульяна Супрун сообщила, что МОЗ до конца недели подготовит документы, чтобы созвать специальной комиссию, которая рассмотрит вопрос об объявлении эпидемии
Корь: как распознать первые признаки заболевания
На фоне стремительно распространения кори во всех регионах Украины, украинцы начинают паниковать и реагируют на любые прыщики, которые появляются на теле детей. Как распознать первые признаки кори, рассказала детский инфекционист
В Украине за неделю от гриппа умерли шесть человек
По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет увеличился на 4,3% и 13,1% соответственно