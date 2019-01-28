С 1 июля можно будет получить пакет диагностических и лечебных услуг, который оплатит Национальная служба здоровья по принципу "деньги идут за пациентом". Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

Имея медицинское направление от врача, вы сами сможете выбрать, где сдать анализы или пройти диагностику как в государственном учреждении, так и в частном.

Перечень бесплатный медицинских услуг:

12 различных анализов

маммография;

5 видов рентгена (грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи, эхокардиография)

мониторинг ЭКГ;

2 вида тестов для определения патологий сердечно-сосудистой системы;

6 видов УЗИ (желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы)

4 вида биопсии под контролем УЗИ (щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез)

удаление новообразований (мягких тканей и кожи в носу, гортани, ушах)

эндоскопические исследования и операции одного дня (пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, мочевого пузыря, трахеи и бронхов)

Ранее мы писали о том, что цены на лекарства в Украине снизились.