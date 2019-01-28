На трасі Київ-Чоп зіткнулися п'ять автомобілів [ Редактировать ]
Масштабна аварія на трасі Київ-Чоп, зіткнулося одразу 5 машин - легковики та мікроавтобус. Це сталося на відрізку між Ужгород та Мукачевом, рух транспорту було заблоковано. Одна із машин вилетіла у кювет.
Інші машини добряче потрощені. На дорозі купи скла. Внаслідок ДТП постраждало 7 людей, в усіх незначні травми. Одна з попередніх причин яма на дорозі, через котру один із водіїв не впорався з керуванням.
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