Масштабна аварія на трасі Київ-Чоп, зіткнулося одразу 5 машин - легковики та мікроавтобус. Це сталося на відрізку між Ужгород та Мукачевом, рух транспорту було заблоковано. Одна із машин вилетіла у кювет.

Інші машини добряче потрощені. На дорозі купи скла. Внаслідок ДТП постраждало 7 людей, в усіх незначні травми. Одна з попередніх причин яма на дорозі, через котру один із водіїв не впорався з керуванням.