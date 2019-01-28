Літо у Австралії б'є рекорди температури [ Редактировать ]
Аномальна спека в Австралії продовжує бити температурні рекорди. У місті Аделаїда стовпчики термометра сягнули плюс 47. У кількох містах людям довелося покинути свої домівки через загрозу виникнення пожеж.
Страждають від спеки не лише жителі країни. Співробітники зоопарків годують тварин замороженими фруктам, а також наповнюють басейни холодною водою для уникнення теплового удару.
Місцева влада тим часом просить людей не бути довго на сонці та завжди мати про собі питну воду.
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