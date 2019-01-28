Прощавай, вугілля. У Німеччині підраховують, скільки коштуватиме країні - відмова від вугільної енергетики. Зробити це найпізніше до 2038 року - напередодні рекомендувала спеціальна урядова комісія. Тетяна Логунова - продовжить.

У містечку Лаузиц, що під Берліном, тільки й розмов про відмову від вугільної енергетики. Тут розташована одна з найбільших електростанцій країни, що працює на вугіллі. Місцеві побоюються, що після її закриття - регіон потерпатиме від економічного занепаду та безробіття.

"Вони тільки обіцяють. А зрештою, тут залишаться самі пенсіонери, молодь поїде звідси шукати роботу деінде", - говорить Еренфрід Бьорнер, житель міста Лаузиц.

"Думаю, для нас це буде гірше. Мені вже 81 рік, але молоді - потрібні робочі місця. Де гарантія, що все буде так, як на папері", - говорить Едіт Піснак, жителька міста Лаузиц.

На папері все виглядає оптимістичніше. Експерти спеціальної урядової комісії, які майже півроку розробляли рекомендації, обіцяють - Німеччина в змозі відмовитися від вугільної енергетики. Щоправда, ця відмова буде тривалою в часі та недешевою.

Перехідний період майже 20 років. Витрати - десятки мільярдів. Точної цифри, скільки коштуватиме Німеччині відмова від вугільної енергетики - достеменно назвати не може ніхто. Є лише попередні розрахунки - не менш ніж 40 мільярдів євро. В уряді вже запевнили - гроші є.

Сорок мільярдів - підуть на дотації землям, де закриють вугільні електростанції. Ці кошти місцева влада зможе використати для розвитку нових галузей економіки та створення робочих місць. Молоді, яка втратить роботу, обіцяють за державний кошт допомогти опанувати нову професію. А співробітників, яким на момент закриття станцій залишиться кілька років до пенсії - відправлять на відпочинок раніше і виплатять компенсації.

"Рекомендації, які розробила комісія, допоможуть регіонам мати індустріально-політичне майбутнє і без вугілля. Для нас це важлива передумова", - говорить Армін Лашет, прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія.

Втім, рекомендації комісії ще потрібно оформити в законодавчі акти. Політики обіцяють зробити це вже найближчими тижнями.