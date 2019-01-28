Дональд Трамп може "радикально" вирішити проблему у Венесуелі [ Редактировать ]
Дональд Трамп відкрито обговорював можливість військової операції у Венесуелі - заявляють конгресмени. Але поки що Штати діятимуть за допомогою дипломатії і - економічного тиску. Наскільки рішуче налаштований президент США? І яка роль у цьому віце-президента Майка Пенса? Розповість Дмитро Анопченко.
Військового втручання у Вашингтоні наразі не планують - пише сьогодні американська преса. США поки що впливатимуть на Ніколаса Мадуро економічними та дипломатичними заходами. Наприклад, під ударом опиняться нафтові та офшорні активи. Але Дональд Трамп налаштований рішуче - заявив пресі впливовий республіканець Ліндсі Грем. Він сказав: "Трамп ще кілька тижнів тому обговорював із ним можливість використання військової сили" і був здивований, коли сенатор запропонував бути акуратнішим - мовляв, "радикальне рішення може викликати занадто багато проблем".
Ця розмова була ще до того, як ситуація у Венесуелі загострилася, а Гуайдо взяв на себе обов'язки Президента. За даними Wall Street Journal, американська влада кілька тижнів розробляла секретний план щодо підтримки опозиції Венесуели.
Джерела в Білому Домі повідомили журналістів Wall Street Journal, що в ніч з 22 на 23 січня особисто віце-президент США Майк Пенс телефонував лідерові місцевих опозиціонерів і спікерові парламенту країни Хуану Гуайдо. Пообіцяв повну підтримку США - якщо він оголосить, що бере на себе владу в країні. Нібито саме цей дзвінок з Вашингтона і дав початок усім подіям. Гуайдо оголосив себе тимчасовим главою держави, а Штати, Канада і ще кілька країн заявили про його визнання - нібито цей крок теж був узгоджений заздалегідь.
Якщо вірити газеті, то й подальші події у Венесуелі теж ретельно розплановані. Що зроблять США та ЄС, якщо Мадуро погодиться на дострокові вибори; на які кроки підуть, якщо стане чіплятися за владу або піде на силовий варіант... Але тут є "біля пляма".
Багато залежить і від того, як поведеться Росія - чи вибере "сирійський сценарій", щоб до останнього підтримувати Мадуро - як зараз Асада. Поки що в Кремлі спростували інформацію Агентства Reuters, яке писало: "у Мадуро вже зараз російська охорона", а співробітники "російської приватної військової компанії" - ймовірно, угруповання Вагнера - нібито "відправлені до Венесуели для підтримки режиму". У Москві називають це "качкою", але якщо й справді вирішать утримувати Мадуро при владі, прикриваючись фразою "нас там нєт", то ситуація може ускладнитися ще більше.
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