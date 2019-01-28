В Дарницком районе Киева, на территории радиозавода спасатели ликвидировали пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

В результате пожара никто не пострадал.

"Пожарные своевременно предотвратили дальнейшее распространение огня. В 17:36 пожар на площади 200 квадратных метров локализован, в 17:53 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Причины возгорания и обстоятельства происшествия будет устанавливать следствие.

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