В понедельник, 28 января, в Киевском райсуде Харькова продолжается судебное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Судебное заседание началось с ходатайства о допросе следователя по делу, которое заявил защитник Геннадия Дронова Сергей Перепелица, сообщает "АТН".

Свое ходатайство защитник обвиняемого мотивировал тем, что следователь по делу Игорь Волков не предоставил экспертам документы, свидетельствующие о наличии опиатов в биологических материалах, сданных Зайцевой для анализов, а также потребовал взять кровь у Зайцевой вместо необходимой для данного анализа мочи. Адвокат считает, что действия Волкова привели к невозможности получения ответов на вопросы, которые возникли в ходе судебного процесса.

Сторона обвинения, потерпевшие и защитники Зайцевой заявленное ходатайство не поддержали, аргументируя это затягиванием процесса. По мнению адвокатов потерпевших, факт служебной халатности следователя может быть рассмотрен в отдельном уголовном производстве. В удовлетворении ходатайства защитнику Дронова суд отказал и продолжил заседание.

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