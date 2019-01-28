Чергові результати соцопитувань оприлюднили в Інституті аналізу та прогнозування. Хто серед лідерів? Розкажуть наші кореспонденти.

Якби вибори президента відбулися наступної неділі, перше місце б зайняла Юлія Тимошенко. За неї готові голосувати трохи більше 20 відсотків респондентів. Володимира Зеленського підтримують 12, 6 відсотків опитаних. А от рейтинг Юрія Бойка продовжує зростати. За засновника "Опозиційної платформи - За Життя" готові віддати голоси майже 12 відсотків респондентів. Так само і за Петра Порошенка. За Анатолія Гриценка готові голосувати майже 11 відсотків. Олега Ляшка схвалюють - 9 відсотків.

"Підтримка і політичних сил і кандидатів на посаду президента України звичайно має певні регіональні особливості, соціокультурний простір в Україні є неоднорідним, і вже традиційно певні регіони україни підтримують більше тих кандидатів які їм більше довподоби, так наприклад опозциіну платформу за життя підтримують переважно мешканці сходу і півдня", - говорить Михайло Пересунько, керівник аналітичної групи "Соціопрогноз".

Щодо парламентських перегонів, понад 20 відсотків опитаних підтримують Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Далі Слуга народу з показником у 12,4 відсотки. "Опозиційну платформу - За Життя" готові підтримати майже 12 процентів опитаних українців. Трохи менше у Блоку Петра Порошенка - 11,7. Майже 11 у "Громадянської позиції". І близько девяти у "Радикальної партії".

"Ми можемо зафіксувати що з моменту того, коли обєдналися партійні проекти опозиційна платформа і партійний проект за життя ми побачили певну синергію електоральну. Їхні показники зросли, а особливо вони зросли після того, як Рабінович відмовився від балотування і підтримав Юрія Бойка, це не відбувся буквальний перетік голосів, банальне додавання рейтингів не відбулося, але підтримка Рабіновичем Бойка додала електоральних позицій", - говорить Юрій Лісничий, директор Інституту аналізу та прогнозування.

На зміну позицій в рейтингах значною мірою впливає і довіра до влади. Менше двох відсотків опитаних вважають політичну ситуацію в Україні благополучною. І трохи менше 10 процентів респондентів називають - спокійною. Більша частина опитаних - майже 53 відсотки - вважають ситуацію в державі досить напруженою. І майже третина оцінює політичну ситуацію як кризову і вкрай нестабільну.