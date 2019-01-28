САП і НАБУ затягують судовий процес і приховують докази невинуватості Миколи Мартиненка. Так заявляють адвокати екс-нардепа. На черговому засіданні суду вони наголосили: представлені документи, а це - 200 томів, не містять обґрунтованих доказів причетності політика до розкрадання державних коштів.

А Микола Мартиненко не фігурує в жодному документі про володіння компанією, через яку ніби-то виводилися кошти. На документах немає його підписів. Чергове засідання у справі екс-нардепа перенесли на 4 лютого.

"Сьогодні судовий процес показав, що кримінальна справа - не розвалюється, а уже розвалена. Обвинувачення спростоване. Тому що відповідно до міжнародного доручення, яке виконала Панама, всім очевидно - Мартиненко не був власником. Більше того - про існування такого прізвища, як Мартиненко, в Панамі не знали. Дуже важливі і дуже істотні документи на перекладені, про існування їх прокуратура знала, умисно не переклала", - говорить Петро Бойко, адвокат Миколи Мартиненка.