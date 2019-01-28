На передовій сьогодні чотири обстріли. Противник бив по українських позиціях з гранатометів та кулеметів. Нашим військовим доводилося стріляти у відповідь. Ніхто з армійців не постраждав. Більше про ситуацію на Донбасі знає Ігор Левенок.

Світлодарська дуга. Передові позиції українського війська в засніжених степах Донбасу. Армійці розповідають - окопна війна не припиняється, ані на день. Підступна і виснажлива. Це коли тиша раптово уривається.

Десь з боку ворога лунають кулеметні черги та поодинокі постріли. А отже небезпека тут чатує на кожному кроці. Можливо, хтось із наших бійців потрапив під ворожий приціл, хоча дуже часто окупанти відкривають безладний вогонь. Прострілюють місцевість, або ж хаотично гатять під дією міцних напоїв.

"Активна стрільба відбувається як вдень так і вночі, наприклад за минулу добу було зафіксовано чотири обстріли з боку ворога, ну це більше стрільба такого провокативного характеру. Хлопці на неї зачасту не відповідають але коли вже є реальна загроза життю або загроза прориву тоді вже хлопці починають відповідати", - говорить Іван, військовослужбовець Збройних сил України.

"А п'янство в них там процвітає дай боже. В них вийшов чоловік на позиції піднявся на бугор, автомат падає на ногах ледве стоїть. Показував там непрілічні знаки нашим товаришам", - говорить Павло, військовослужбовець Збройних сил України.

Павлові двадцять чотири роки. Мешкає на Житомирщині, хоча народився в російській Тулі. Мати українка, а батько росіянин. На фронті солдат з п'ятнадцятого року. Не змирився з агресією країни, в якій має чимало родичів.

"Писали типу навіщо вбиваю тут своїх братів та сестер і вродє того. Не хочуть общаться і не потрібно, я в коліна кланятися не буду нікому", - говорить Павло, військовослужбовець Збройних сил України.

На позиціях багато бійців, які з Міноборони підписали вже другий, або третій контракт. За плечима запеклі бої за Дебальцево, у Мар'їнці та під Маріуполем. Микола воює вже п'ятий рік. Протягом цього часу життя чоловіка змінилося докорінно. Дружина не дочекалася, пішла до іншого.

"А хто попросив розлучення? Я. Дізналися щось? Так, дізнався, багато хто мені і казав і показував", - говорить Микола, військовослужбовець Збройних сил України.

Схожу історію має і Павло.

"Ну, я не огортаюся, ми ще хлопці молоді, ще тих дівчат не одна, буде і жінка".

Армійці кажуть, війна забирає багато сил і здоров'я не додає, от тільки жага до перемоги не зменшилася. Адже за неї хлопці віддали чимало, аби не поступатися жодними принципами.

"Та Росію вже зачавили вже так з усіх сторін, що вона довго не протримається, ну нехай рік-два і вона буде відступати", - вважає Павло, військовослужбовець Збройних сил України.