Справи Гандзюк та Ноздровської сьогодні розглядали у Верховній раді. Там провели засідання тимчасової слідчої комісії. Запросили представників усіх фракцій та правоохоронців.

Проте, прийшли одиниці. Як усе було - бачила Юлія Жешко.

Чергове засідання розпочалося з промови родичів загиблих активістів. Першим узяв слово батько Катерини Гандзюк, активістки, яка загинула після того, як її облили сірчаною кислотою. Єдине прохання чоловіка - знайти вбивць.

"Для мене, як для батька Катерини вже нема різниці між замовниками і тими, хто їх увесь цей час покивав. Для мене тепер втрачена ця межа. Але я все ж вірю, що наша країна змінюється, що замовників, організаторів і виконавців убивства моєї доники - будуть покарані", - говорить Віктор Гандзюк, батько Катерини Гандзюк.

"Я розумію, що ані я ані мої колеги до того відношення не мають. Але за те, що в країні досі відбуваються такі ганебні явища. Та я і з себе вини не знімаю. Вибачте", - говорить Борислав Береза, народний депутат, голова Тимчасової Слідчої Комісії ВР щодо вбивства Катерини Гандзюк.

Нардеп каже - покарати потрібно не лише виконавців, а й організаторів. Серед них є й депутати, упевнений батько. Схожу думку висловила і мати правозахисниці Ірини Ноздровської, яку жорстоко вбили більше року тому.

"Слідство, яке проводилося - було сфабрикованим. Повісили на одного Росошанського, але було групове убивство. Просто знайти убивцю. Я більше нічого не хочу в цьому житті. Щоб я зустрівшись із нею сказала - дитино, ми приклали всі зусилля. Допоможіть мені знайти убивцю", - говорить Катерина Дуняк, мати Ірини Ноздровської.

Обидві сім*ї називають навіть прізвища убивць. І не розуміють, чому винних досі не засуджено. А от у комісії підозрюють, що розслідування навмисне затягують. І запевняють - зі свого боку роблять усе можливе.

: Борислав Береза - народний депутат, голова Тимчасової Слідчої Комісії Вр щодо вбивства Катерини Гандзюк

Є звернення і від адвокатів Ірини Ноздровської і ми запускаємо всі можливі дії від комісії, які тільки можемо. Я буду просити на найближчій погоджувальній раді, аби саме 6 лютого це питання заслухали. І робота комісії була продовжена іще на 3 місяці.

Останні пів години розмовляли в закритому режимі. Проте, заяви та звинувачення потерпілих сімей поза увагою не лишили. Зокрема, активісти справи яких так само розглядають в тимчасовій слідчій комісії. Хоча, в Тск запевняють розслідування поза їхньою компетенцією. Адже, робота полягає у співставленні доказів і фактів. А решта - справа правоохоронців.

"Це суто політична заява, вона не стосується роботи ТСК. Це перше. Друге - заява пані Ноздровської. Ми домовились з її адвокатами, щоб вони подали відповідні заяви в правоохоронні органи щодо дій які не належно були здійснені", - говорить Олена Сотник, народний депутат, секретар Тимчасової Слідчої Комісії Вр щодо вбивства Катерини Гандзюк.

Саме тому сьогодні вирішили - на наступне засідання, що відбудеться п'ятого лютого, запросити представників правоохоронних органів.