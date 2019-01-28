Знизити ціни на газ і зменшити комунальні платежі для населення вимагає від уряду Олег Ляшко. Лідер Радикальної партії сьогодні зустрівся з мешканцями Вишгорода. Люди, які живуть у невеликих квартирах, отримуть платіжки по 4-6 тисяч гривень за опалення щомісяця. При цьому батареї - ледве теплі, кажуть місцеві.

"Ці історії це доказ того, що ціна на газ несправедлива - не може бути плата за комуналка більша ніж зарплата в людини. Не може бути комунальний платіж більший ніж пенсія в людини. І це зайве підтвердження що ціна несправедлива, а наші вимоги правильні - зниження цін на газ і щоб була справделива ціна а не той грабеж який людей граблять", - говорить Олег Ляшко, лідер Радикальної партії.