Ани Лорак "тайно поженили" с российским певцом [ Редактировать ]
Фанаты 35-летнего российского певца Сергея Лазарева и 40-летней украинской певицы Ани Лорак уверены, что знаменитости сыграли тайную свадьбу, пишет российское издания "Дни.ру".
В частности, журналисты портала уверены, что муж Лорак Мурат Налчаджиоглу был лишь "прикрытием" ее романа с Сергеем Лазаревым. Поэтому одна из причин их развода по мнению портала именно Сергей Лазарев.
"Говорят, что они давно уже поженились, а Мурат Налчаджиоглу был прикрытием для Каролины. И ребенок у Сергея Лазарева от Ани Лорак", - приводит портал заявление "осведомленных фанатов".
Дискуссия развернулась под новым постом Сергея Лазарева в Instagram. Певец рассказал, что отправился на отдых вместе с сыном Никитой. Однако фанаты предположили, что вместе с ними поехала и Ани Лорак.
В подтверждение своей версии фанаты приводят ранние фотографии, на которых Ани Лорак и Сергей Лазарев запечатлены вместе за границе. В то же время часть фанатов певицы назвали слухи о женитьбе Лазарева и Лорак "бредом и выдумкой".
Ранее мы писали о том, с кем останется дочь Ани Лорак после развода.
по теме
Ани Лорак шокировала поклонников откровенным нарядом (фото)
Украинская певица Ани Лорак, поразила поклонников новым образом
Ани Лорак подогрела слухи о новом романе с российским певцом (фото)
На странице популярного российского певца Сергея Лазарева в Instagram, с которым Каролина встретила Рождество и с которым ей приписывают роман, появилось новое фото
Настя Каменских похвасталась формами в бикини (фото)
Украинская певица Настя Каменских шокировала поклонников новым откровенными снимком
Развод Ани Лорак: с кем останется дочь артистки
Юрист рассказал о том, с кем после развода украинской певицы Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу останется их дочь София
Яна Соломко разделась посреди улицы (фото)
Украинская певица Яна Соломко поделилась новым фото на своей странице в Instagram