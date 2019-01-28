Фанаты 35-летнего российского певца Сергея Лазарева и 40-летней украинской певицы Ани Лорак уверены, что знаменитости сыграли тайную свадьбу, пишет российское издания "Дни.ру".

В частности, журналисты портала уверены, что муж Лорак Мурат Налчаджиоглу был лишь "прикрытием" ее романа с Сергеем Лазаревым. Поэтому одна из причин их развода по мнению портала именно Сергей Лазарев.

"Говорят, что они давно уже поженились, а Мурат Налчаджиоглу был прикрытием для Каролины. И ребенок у Сергея Лазарева от Ани Лорак", - приводит портал заявление "осведомленных фанатов".

Дискуссия развернулась под новым постом Сергея Лазарева в Instagram. Певец рассказал, что отправился на отдых вместе с сыном Никитой. Однако фанаты предположили, что вместе с ними поехала и Ани Лорак.

В подтверждение своей версии фанаты приводят ранние фотографии, на которых Ани Лорак и Сергей Лазарев запечатлены вместе за границе. В то же время часть фанатов певицы назвали слухи о женитьбе Лазарева и Лорак "бредом и выдумкой".

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