В столице на Теремках из-за прорыва теплотрассы черепахи и рыбы сварились заживо. Об этом сообщил киевлянин Максим Юрьев на странице в Facebook.

Он опубликовал фото и видео последствий аварии.

"Многострадальные озера на Теремках. Из-за прорыва теплосети сварилась рыба и черепахи", - написал Юрьев.

Он потребовал открытия уголовного производства.

Со своей стороны, и.о. председателя Голосеевской РГА Александр Настасенко в Facebook сообщил, что произошла авария на внешней теплосети Д-500.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Полицейские задокументировали последствия аварии и записали показания местных жителей, передает издание "Наш Киев".

Ранее браконьеры выловили на Азове 16 рыб стоимостью миллион гривен.