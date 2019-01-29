В столичном озере сварились заживо рыба и черепахи (фото) [ Редактировать ]
В столице на Теремках из-за прорыва теплотрассы черепахи и рыбы сварились заживо. Об этом сообщил киевлянин Максим Юрьев на странице в Facebook.
Он опубликовал фото и видео последствий аварии.
"Многострадальные озера на Теремках. Из-за прорыва теплосети сварилась рыба и черепахи", - написал Юрьев.
Он потребовал открытия уголовного производства.
Со своей стороны, и.о. председателя Голосеевской РГА Александр Настасенко в Facebook сообщил, что произошла авария на внешней теплосети Д-500.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Полицейские задокументировали последствия аварии и записали показания местных жителей, передает издание "Наш Киев".
Ранее браконьеры выловили на Азове 16 рыб стоимостью миллион гривен.
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